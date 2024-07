Debutto a Pisa in notturna Pio Esposito ok al ritorno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Piotorna allo Spezia. Ieri Eduardo Macia e Stefano Melissano, con il beneplacito dei Platek, hanno rinnovato con l’Inter il prestito secco dell’attaccante. Un’operazione favorita dalla volontà del giocatore che ha declinato le offerte di Torino e Cagliari, pur di vestire ancora la maglia bianca. L’area tecnica aquilotta, ai primi di luglio, si era mossa per convincere Pio a continuare il suo percorso nel club bianco, tiovando ampia disponibilità dal giovane. IPlatek si sono convinti della bontà dell’affare che, a conti fatti, determinerà un sacrificio economico non rilevante, considerando i bonus in arrivo dall’Inter. A dire il vero manca ancora la firma della proprietà americana che dovrebbe, però, arrivare a breve. Sempre ieri, lo Spezia ha prolungato il contratto all’attaccante Pietro Candelari, classe 2005, fino a giugno 2028.