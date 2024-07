Così Anant Ambani ha perso 100 chili prima del lussuoso matrimonio indiano

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Le nozze tra il figlio dell’imprenditore miliardario Mukesh, e l’ereditiera farmaceutica Radhika Merchant, hanno fatto il giro del mondo per diversi motivi, dai 600 milioni di dollari spesi per l’evento agli infiniti abiti degli sposi. Senza dimenticare i numerosinaggi Vip accorsi in India per partecipare all’evento, che è durato svariati mesi. Molti, però, non sono a conoscenza della trasformazione dello sposo arrivatadel grande sì. Nel corso del tempo il 29enne è arrivato a pesare ben 208e a perderne 108, in soli 18 mesi, con la giusta determinazione e caparbietà. Ha dovuto però poi fare i conti con alcuni problemi di salute, come l’asma, che hanno rovinato il suo percorso di rinascita.