Contratti vaccini la Corte di giustizia boccia la commissione Ue

(Di mercoledì 17 luglio 2024) «Laeuropea non ha concesso al pubblico un accesso sufficientemente ampio aidi acquisto dicontro il Covid-19. Tale infrazione riguarda in particolare le clausole di dettirelative all'indennizzo nonché le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dei membri della squadra negoziale per l'acquisto dei». L'ha deciso ladidell'Ue pronunciandosi sul ricorso contro laeuropea per la mancanza di accesso aiper l'acquisto dicontro il Covid. Nel 2020 e nel 2021 - spiega il Tribunale di Lussemburgo - sono stati stipulati tra lae alcune imprese farmaceutichedi acquisto dicontro la Covid-19: circa 2,7 miliardi di euro sono stati rapidamente resi disponibili per effettuare un ordine fermo di oltre un miliardo di dosi di vaccino.