Bulciago esplode quadro elettrico in azienda | ustionato operaio di 44 anni

(Di mercoledì 17 luglio 2024)(Lecco) – Un altro infortunio sul lavoro, l’ennesimo in Lombardia. Questa volta, per fortuna, dalle conseguenze non gravi, nonostante all’inizio si fosse temuto ben altro epilogo. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 17 luglio a, in provincia di Lecco. Qui, alla Essegel,produttrice di gelati in via Roma, undi 44è stato soccorso in codice rosso per l’esplosione di unall’interno dello stabilimento. L’uomo è stato investito dalla fiammata che gli ha provocato ustioni a una mano e al volto e trasportato all’ospedale di Niguarda dove è poi arrivato in codice giallo nel centro ustionati del nosocomio milanese.