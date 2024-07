Basta armi agli assassini di Regeni | la destra dice no alla mozione delle opposizioni per fermare l’export in Egitto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Nessuno stopvendita dileggere all’e alle partnership col Cairo nell’industria militare. In commissione EsteriCamera il centrocompatto respinge una risoluzione in questo senso proposta da Pd (attraverso Lia Quartapelle, Elly Schlein e Laura Boldrini), Avs (con Nicola Fratoianni) e Più Europa (Benedetto Della Vedova) e votata anche dal Movimento 5 Stelle. Il testo era nato da un’iniziativa dei Giovani democratici di Milano e, dopo alcuni mesi, è arrivato in commissione presentato da Quartapelle. La risoluzione partiva da alcuni dati, citando per esempio il fatto che “tra il 2013 e il 2021 l’Italia ha esportato inpiccole e leggere per un valore compreso tra i 18.900.000 e i 19.223.000 euro, di cui 30.120 revolver e pistole, 3600 fucili e 470 fucili d’assalto”.