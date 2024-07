Arriva in libreria La dieta sostenibile Scelte alimentari che salvano il pianeta con la prefazione di Alberto Grandi | ecco un estratto in anteoprima

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Insieme alla transizione ecologica, dobbiamo cominciare a fare anche la transizione dietetica. Il nostro modo di mangiare, il nostro stesso rapporto con il cibo devono cambiare profondamente. Ne va della nostra sopravvivenza: non solo quella individuale, ma quella come specie umana su questo. È il messaggio che vuole lanciare il libro Lacheil, scritto dalle nutrizioniste Sonia Calimandri e Gabriella de Miranda, in uscita nelle librerie in questi giorni per Aliberti editore. La loro premessa è che sono ormai troppe le contraddizionidel nostro tempo. Troppo cibo in una parte del mondo e troppo poco nell’altra; troppe le calorie del cibo-spazzatura, troppa l’offerta di cibo ad ogni angolo e ad ogni ora.