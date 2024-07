Appello di Cisl Fp Caserta ai vertici ASL per l’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 17 luglio 2024). LaFp aziendale del P.O. Sandirileva ancora una volta la cronica carenza di Personale Sanitario, per la quale esprimiamo enorme preoccupazione, in particolare per la grave carenza di Medici di Medicina Interna le cui turnazioni giornaliera h24 ormai sono espletate da solo 3 unità. La situazione è resa ancora più critica, poiché l’utenza risulta triplicata, se non di più, per la presenza di turisti nelle vicine Baia Domizia e Roccamonfina; infatti è nostra preoccupazione porre l ’attenzione delle Istituzioni, su che risposta potrà essere fornita all’utenza, visto che, già attualmente sono ridotti ai minimi i LEA, e il personale deve usufruire delle ferie estive come da contratto. Per chi ha ancora intenzione di sottovalutare le criticità del P.O.