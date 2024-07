Abodi | Via libera Dl Sport-Scuola tappa di un lungo percorso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) “Passo dopo passo, un’altradelper cambiare, migliorare e diffondere loin tutte le sue forme, riconoscendone il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico. Ringrazio deputati e deputate per i contributi dati in questi giorni e la fiducia odierna alla Camera al decreto che condividiamo con Ministero dell’Istruzione e del Merito e Ministero dell’Università e della Ricerca. Adesso, buon lavoro al Senato”. Queste le parole del Ministro per loe i Giovani Andreasu X dopo il viadella Camera al Dlcon 174 sì, 123 no e 5 astenuti. Ora il testo passa al Senato.: “ViaDldi unFace.