Vuelle il presidente Valli è soddisfatto | Partiti tardi ma ci stiamo muovendo bene

(Di martedì 16 luglio 2024) I telefoni degli agenti dei giocatori americani che Pino Sacripanti ha messo sotto osservazione non squillano. Questo almeno fino a ieri mattina. Ma non c’è nessun tipo di preoccupazione in società "perché sono e siamo molto soddisfatti per come citenendo anche conto che ci siamo mossi con ritardo, ma non poteva essere diversamente visto che abbiamo dovuto ricominciare da zero", dice ilAndrea, uno che viene da una gioventù passata sul campo della Delfino, al Porto. Che prosegue: "Delusioni con gli italiani che hanno fatto le valige? Diciamo che solo con Cinciarini ci siamo adoperati per trattenerlo. Con tutti gli altri non ci siamo nemmeno seduti ad un tavolo perché avevano aspettative diverse". Anche mal risposte forse "Questo rientra nelle scelte personali e di vita.