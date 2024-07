Una serata di jazz e crossover Sul palco la ’Silent experience’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Alle 21.15, in piazza San Francesco a Ravenna, la Pop Fusion Orchestra diretta da Jacopo Rivani, condividerà ilscenico con il trombettista Marco Pierobon in, per unadi(ingresso gratuito). A dare il titolo al concerto è la linea’, la gamma di strumenti elettrici scelta dalla Pop Fusion Orchestra, che inaugura così la sua collaborazione con la storica azienda giapponese Yamaha, portando in concerto strumentazione e tecnologia ad altissima qualità sonora, per un’esperienza di ascolto dal vivo eccellente e totalizzante. Il programma del concerto include il ‘Concerto in mi bemolle per tromba e archi’ di Neruda per passare ad un’icona del Novecento come George Gershwin, con le sue ’Songs for orchestra’ e pagine tratte dall’opera ’Porgy and Bess’, per proseguire poi con altri titoli a sorpresa.