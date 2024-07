Nuoto artistico | si ritira a 28 anni Giorgio Minisini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) Sia 28, icona delmaschile. “Mi sono fatto tanto male per questo sport e adesso semplicemente non sono più disposto a farlo. I Campionati Italiani Assoluti saranno la mia ultima competizione da atleta”, ha annunciato in conferenza stampa al circolo del tennis a Roma il fuoriclasse azzurro. Il campione romano ha poi aggiunto: “Volevo davvero l’Olimpiade, e la volevo così tanto da essere disposto a continuare a praticare un’attività che non mi dava ormai nessun piacere, se non quello di sapere che forse, alla fine del tunnel, ci sarebbero stati cinque cerchi a dare un senso a tutto“. Invece lo scorso aprilefu escluso per scelta tecnica dalla squadra italiana qualificata ai Giochi Olimpici di Parigi, edizione che per la prima volta include anche gli uomini del