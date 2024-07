La friggitrice ad aria ha rivoluzionato il cibo surgelato | ecco perché ne avevamo bisogno

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 16 luglio 2024) Da qualche tempo, sul retro delle scatole dei cibi surgelati, le industrie alimentari hanno introdotto, oltre alle indicazioni per cuocere quelin padella o forno, anche i suggerimenti per farlo con laad. Questo ha un solo significato: consolidamento. Laadnon è più considerata un’eresia o un’eccezione, ma un elettrodomestico facilitatore in cucina a tutti gli effetti soprattutto con i surgelati. Patatine croccanti, pollo fritto non-fritto super crunch, pane tostato a puntino. Sono tutti i risultati che l’air fryer rende possibile e in modo ottimale, soprattutto con i cibi pescati dal freezer.