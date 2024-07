Il delitto perfetto non fa rimpiangere troppo il classico di Hitchcock

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) ILRete 4 ore 23.35. Con Michael Douglas, Gwyneth Paltrow e Viggo Mortensen. Regia di Andrew Davis. Produzione Usa 1998. Durata: 1 ora e 47 minuti LA TRAMA Un uomo d'affari (ricco solo in apparenza) scopre la relazione della moglie con un pittore. Allora decide di ucciderla, pensando di poter prendere due piccioni con una fava: vendicarsi e ereditare le sostanze di lei (ricca sul serio e per conto suo). Il sicario scelto è addirittura l'amante (al quale propone di spartirsi i quattrini). PERCHÈ VEDERLO Perché rifà ildidel 1954, ma non lo fa. Perchè è vero che Andrew Davis non èperò è un grosso direttore d'azione ("Il fuggitivo") e i colpi di scena scattano tutti a dovere. E Douglas è mefistofelico come si conviene.