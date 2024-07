Giallo di Ischia fermato per maltrattamenti il compagno della donna trovata morta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024), 16 luglio 2024 - Dopo un lungo interrogatorio è statoperilucrainadomenica mattina ad. Il fermo dell'uomo, un 41enne di nazionalità russa, è stato disposto dalla procura di Napoli, è stato eseguito dai carabinieri. Marta Maria Ohryzko, 33enne, era statasenza vita in una scarpata a Barano d', nella zona del Vatoliere, a poca distanza dalla roulotte che condivideva con il. L'uomo, che aveva aveva avvisato le forze dell'ordinescomparsa, è stato portato in caserma. Dai primi rilievi sul corpodei i carabinieri del raggruppamento investigazioni scientifiche risultano varie lesioni che potrebbero essere fruttocaduta ma anche di percosse precedenti. Le indagini proseguono in attesa dell'esame autoptico che sarà eseguito nei prossimi giorni.