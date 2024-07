Francesca Deidda la conferma del Ris | suo il sangue sulla roccia e il bite trovati durante le ricerche

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 16 luglio 2024) Ile ildentalela prima battuta di ricerca di, scomparsa da maggio da San Sperate, sud della Sardegna, sono della 42enne. Laarriva dagli accertamenti irripetibili effettuati dagli specialisti del Ris di Cagliari. Secondo la Procura la donna sarebbe stata uccisa dal marito, Igor Sollai, 43 anni, attualmente in carcere per omicidio volontario e occultamento di cadavere. La fiaccolata a San Sperate per, la 42enne scomparsa. 15 luglio 2024 ANSA/ Manuel Scordo Gli esperti dell’Arma hanno fatto una comparazione degli elementiin campagna a Sinnai con il Dna recuperato da alcuni oggettiin casa. Intanto le unità cinofile sono al lavoro nella zona del ritrovamento dei reperti. Dei cani molecolari sono arrivati da Bologna e sono in una fase di ambientamento.