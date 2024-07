Concordato preventivo al via anche per le partite Iva con la flat tax Calcolo con il software dell’Agenzia o la precompilata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024)al viaper gli 1,8 milioni di contribuenti forfettari. Imprenditori e professionisti che hanno optato per latax al 15% possono dal 15 luglio conoscere la proposta delle Entrate attraverso RedditiOnline o tramite l’applicativo della dichiarazioneed eventualmente accettarla entro il 15 ottobre. Per loro l’accordo varrebbe solo per un anno, non due come per leIva soggette agli Indici sintetici di affidabilità fiscale che hanno a disposizione dal 15 giugno il“Il tuo ISA 2024 CPB” per accedere alla proposta di. L’adesione vincola il contribuente a dichiarare il reddito– per un anno in via sperimentale per i soggetti forfetari – a prescindere dagli importi effettivamente conseguiti, mentre non ha alcun effetto ai fini Iva.