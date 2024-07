Clamoroso Ferrari Sainz come Leclerc | passo indietro UFFICIALE

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 16 luglio 2024), i due piloti a caccia del riscatto nel prossimo Gran Premio d’Ungheria. Ma c’è una novità interessante nelle quote. Maranello, abbiamo un problema. Anzi, probabilmente più di uno, visto che il crollo dellanegli ultimi quattro Gran Premi di Formula 1 è stato vertiginoso. Dopo il trionfo di Montecarlo, il vuoto. E se la vittoria chezsembrava inizialmente dovesse rilanciare ulteriormente le ambizioni della Rossa, alla luce degli ultimi risultati c’è chi teme che quel successo del pilota monegasco possa trasformarsi in un canto del cigno. Un abbraccio tra– IlVeggente.it (Ansa)Dal Canada in poi lanon ha combinato granché, anche per colpa di una sequela di errori evitabilissimi.