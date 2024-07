Calcio Dilettanti Il mercato Il Camposanto ne ingaggia sette Il trequartista Bahi arriva dal Futsal

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) È la Virtusla protagonista del lunedì di. In Promozione i biancoverdi annunciano l’arrivo dipedine che completano la rosa a disposizione di mister Gianluca Luppi. Ai già annunciati Mortari e Bortolazziti dalla Quarantolese, si è aggiunto il difensore 2003 Enea Cehu (foto destra), del quale domenica La Pieve aveva annunciato polemicamente l’addio dopo aver trovato un accordo a giugno. Cresciuto nel Sassuolo, Cehu ha vestito anche in D le maglie di Corticella e Sona. Dala 5 invece torna ala 11 Mohamed(foto sinistra),classe 2003, che nelle ultime 4 stagioni aveva giocato fra C1 e B con il Sant’Agata, mettendo a segno in tutto 27 reti.