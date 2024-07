Brescello un rinforzo coi Fiocchi Ingaggiato l’ex bomber del Rolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Per il prossimo campionato d’Eccellenza ci sono tre novità per il/Piccardo: confermati il centrocampista Riccardo Notari, classe 2001, e il difensore Filippo Gianferrari, anche lui 2001, e, soprattutto, ecco l’arrivo ufficiale dell’attaccante Luca(nella foto). Classe 1999, proviene dal, nel corrente Torneo della Montagna è protagonista con l’Spqm Montecavolo a suon di gol e prestazioni. Attivo anche ilnella stessa categoria: preso Andrea Pappaianni, importante pedina difensiva del 1993 reduce da stagioni in forza al Real Formigine. La Correggese ha messo a segno un’altra riconferma, ed è quella di Lorenzo Vezzani, centrocampista nato nel 2002. In Promozione continua a delinearsi lo staff tecnico di mister Roberto Consoli al Baiso/Secchia: Roberto Giannotti è il nuovo preparatore dei portieri.