Bonus psicologo graduatorie online | come verificare se la domanda è stata accolta ed entro quando utilizzarlo

(Di martedì 16 luglio 2024) L’Inps ha concluso la fase di elaborazione delledei soggetti che hanno presentato nel 2024di contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – il famoso– di competenza dell’anno 2023. A comunicarlo il Messaggio Inps 2584 dell’11 luglio 2024, con cui èperaltro resa nota la procedura per consentire ai potenziali beneficiari dil’esito positivo o negativo delle rispettive domande.Ecco in breveconsultare lese la propriadiutilizzare l’importo. Soprattutto vediamo la scadenzacui farlo.