Agente penitenziario eroe salva un detenuto che voleva suicidarsi E’ successo a Latina

(Di martedì 16 luglio 2024) La notte scorsa, il personale di Polizia Penitenziaria dell’Istitutodihato unitaliano di circa 50 anni, che ha tentato di togliersi la vita nella propria cella usando un cappio. La Fns Cisl Lazio ha commentato l’accaduto in una nota, elogiando l’operato della Polizia Penitenziaria e sottolineando le difficoltà lavorative nelle carceri. Elogio alla Polizia Penitenziaria La Fns Cisl Lazio ha espresso apprezzamento per il personale intervenuto tempestivamente, evidenziando il loro spirito di servizio e dedizione. “Sono note le condizioni oggettivamente difficili di chi opera nelle carceri,” si legge nella nota, “ma questo atto dimostra come la Polizia Penitenziaria espleta il proprio servizio con spirito di servizio e abnegazione per garantire condizioni di sicurezza e rispetto e tutela della vita dei detenuti”.