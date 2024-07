Tale e Quale Show dietrofront sui giurati | ex concorrente GF Vip provinata

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 15 luglio 2024) A settembre riapriranno i battenti di, programma condotto da Carlo Conti del venerdì sera. In questo periodo, infatti, si stanno effettuando i provini per andare a definire quello che sarà il cast della prossima edizione. Ebbene, stando a quanto si apprende da TvBlog.it, pare siano terminate anche le seconde e ultime turnazioni di provini. Pertanto, i giochi sembrano essere quasi fatti, mancano solamente gli annunci ufficiali. Se per quanto riguarda il cast definitivo bisognerà attendere l'annuncio del conduttore, in merito aisono trapelate delle notizie piuttosto certe. Fino a un po' di tempo fa era stata paventata l'ipotesi di vedere un quarto giurato per sopperire all'assenza di Loretta Goggi. A quanto pare, però, è stato fatto unsotto questo punto di vista.