Meteo caldo e disagi | l’Italia nella settimana più rovente di sempre Morti per il caldo

(Di lunedì 15 luglio 2024) L‘ondata di calore che sta per arrivare poterà temperature stabilmente intorno ai 40 gradi in tutta Italia. Escluso qualche temporale sulle Alpi e su alcune zone dell’Appennino, colonnine 6 gradi sopra la media storica. Treper gli effetti dei colpi di calore nel weekend.Leggi anche: Roma, uomo ucciso dal: trovato il corpo in strada La terzadi luglio appena iniziata, conferma la costante salita delle temperature. Dopo le infiltrazioni fresche del weekend, in particolare per le regioni del Nord, l’anticiclone africano tornerà a spingere sul Mediterraneo centrale con l’aria molto calda che dal nord Africa affluirà sul. Treper ilnel weekend Proprio ilè la causa di morte per tre persone anziane, una delle quali deceduta a Roma e due in Puglia.