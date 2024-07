Maggioranza Ue von der Leyen gela Meloni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Roma, 15 luglio 2024 – A tre giorni dal voto sul ritorno di Ursula von deralla presidenza della Commissione europea, FdI non ha ancora deciso cosa fare. Si scrive Fratelli d’Italia, si legge Giorgia: l’indecisa numero uno è lei. Domattina il suo gruppo, Ecr, incontrerà la candidata. Ma la presidente non ci sarà: le due leader – che nella scorsa legislatura europea hanno filato d’amore e d’accordo – si sentiranno al telefono? Forse, probabilmente chissà. Impossibile ottenere una risposta certa anche su un particolare del genere, figurarsi sul resto. Domani intanto l’Europarlamento vota per eleggere alla presidenza Roberta Metsola. Questa, almeno, è una certezza. epa11235844 European Commission President Ursula von derand Italian Prime Minister Giorgia(R) during the second day of a European Council meeting in Brussels, Belgium, 22 March 2024.