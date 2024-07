Inter il colpo in difesa arriverà Oaktree sarà determinante – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’è certa di acquistare un difensore di piede mancino in questa sessione di calciomercato. I nomi sono diversi, maavrà un ruolo decisivo secondo Luca Marchetti su Sky Sport.– Le cessioni non sono l’unico fronte su cui l’sta lavorando in questi giorni. Non c’è solo Valentin Carboni o altro riguardo all’attacco come temi da affrontare. Dopo l’infortunio di Tajon Buchanan la squadra nerazzurra è priva di un difensore di piede sinistro. Luca Marchetti spiega la situazione nei dettagli: «Confermo che c’è la ricerca del difensore centrale. Il primo nome è quello di Juan Cabal del Verona. Sarebbe il rinforzo giovane su cui l’vorrebbe puntare, c’è però da aspettare l’ok definitivo da parte di. Non è l’unica pista che l’ha, abbiamo parlato di Ricardo Rodriguez e Mario Hermoso entrambi svincolati.