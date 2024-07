I due esterni che hanno deciso la finale

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 15 luglio 2024) Una partita di calcio, una, è un contenitore di dettagli. Svaniranno via col tempo quasi tutti, rimarrà solo la sostanza del ricordo: il talento di Lamine Yamal e Nico Williams, la scia di ghiaccio tracciata dal pallone di Cole Palmer fino all’angolino basso, i centimetri chetenuto in gioco Oyarzabal e glipermesso di deviare la palla da bowling con cui Cucurella ha fatto cadere l’ultimo birillo inglese. Tuttalpiù, per far accrescere nel tempo il rammarico inglese (con il rischio di ricordare unapiù aperta di quanto non sia stata veramente), il salvataggio di testa sulla riga di Dani Olmo, oppure la giravolta con cui Jude Bellingham ha fatto saltare in aria Carvajal per poi calciare di sinistro a fil di palo. Ma se proprio di dettagli vogliamo parlare, allora potremmo sceglierne due più raffinati, che denotano meglio la classe che questi giocatoriportato anche nelle piccole scelte.