Fiorella Mannoia in concerto con 40 musicisti a Varese | Il sogno di una vita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024). Le memorie ondulate dal tempo delle notti a lume di candela col piano di Danilo Rea cedono il passo questa estate all’esperienza sinfonica che la dolcemente complicataaffida stasera (lunedì 15 giugno) al pubblico dei Giardini Estensi di, prima tappa lombarda di un cammino che la vede in scena pure Castello Sforzesco di Vigevano il 19 luglio e in Piazza della Loggia a Brescia il 6 settembre. "Realizzo un desiderio che mi avevo da sempre - racconta lei - Esperienze orchestrali del passato come quella all’Auditorium Parco della Musica di Roma con le canzoni di Lucio Dalla, infatti, m’avevano messo dentro questa idea di andarmene in tour con fiati, ottoni, archi. Così, dopo l’intimismo degli spettacoli a tu per tu con Rea, ho fatto riarrangiare tutto ed eccomi in scena assieme ad una quarantina di".