Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 15 luglio 2024

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ilè iniziato ufficialmente il 1, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sonolee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA L’si muove per la difesa, alla ricerca di un ultimo tassello per completare la rosa a disposizione di mister Simone Inzaghi, che nel frattempo ha iniziato il ritiro estivo. I nomi in lizza sono due David Cabal e Mario Hermoso. Per il primo è previsto nei prossimi giorni un vertice tra l’e il Verona. La valutazione è di 10 milioni di euro, ma i nerazzurri dovrebbero mettere sul piatto il giovane Kamate.