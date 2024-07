A Civitavecchia c’è un ristorante nascosto dentro una stazione di servizio in cui pranzano giudici e avvocati

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ununadifrequentata dae cacciatori. Non è l’incipit di un romanzo weird, ma quello che succede da Panama Cafè a. Il posto nasce quindici anni fa per mano di una giovanissima chef, Chiara Romiti, - allora venticinquenne - e suo cugino Riccardo di Luca, che decidono di mettere su un localein cui bere vino e acquistare singole bottiglie al corner shop. Panama Cafè è un bar & bistrot, come recita l’insegna, “per un periodo è stato anche un locale notturno il venerdì sera, abbiamo fatto anche un sacco di degustazioni e anche cene degu, una volta al mese, con produttori di vino”, racconta Chiara Romiti. Il format è inusuale per unadi: “Siamo stati sempre un po’ discriminati dalla posizione: è difficile far capire chec’è qualcosa di diverso rispetto all’offerta classica di undi”, spiega Romiti che sottolinea l’importanza delle “materie prime di alto profilo” che vengono “selezionate ogni giorno da inserire in menu semplici: è questo il motivo per cui i prezzi non sono altissimi, scegliamo di lavorare, ad esempio, conserve o paste artigianali, o pesce fresco di stagione, ma in preparazioni semplici per non aumentare i prezzi ai clienti”.