27 anni fa moriva Gianni Versace il fratello Santo | Profondo dispiacere per tutto quello che si poteva fare e non si è fatto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Certi personaggi non muoiono nemmeno quando gli strappi la vita dal corpo. È così per chiunque lasci un segno indelebile nella storia. Tra questi va annoverato il nome di Gi, lo stilista morto assassinato il 15 luglio 1997 fuori dalla sua casa a Miami Beach. Un personaggio mai dimenticato da nessuno, fondatore dell’omonima casa di moda, che durante la sua direzione aveva raggiunto 800 milioni di dollari e 130 boutique nel mondo. Lo stilista ha creato un’estetica che ancora oggi resiste, riscrivendo la storia della sartoria italiana. “Quando le persone guarderannodovranno sentirsi atterrite, pietrificate, esattamente come quando si guarda negli occhi la Medusa” è l’iconica frase pronunciata da Gialla sfilata di debutto della maison, nel 1978, al Palazzo della Permanente a Milano.