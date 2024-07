Volley serie B1 Squadra che vince Stefanini resta al timone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Conclusa la stagione che ha portato il Vpalla storica promozione in B1, è tempo di ripartire con la costruzione in vista del prossimo anno. E il pilastro da cui ripartire, in casa del Vp Canniccia Motor Club, è la fondamentale conferma che arriva dal reparto tecnico con Enrico, il primo allenatore che ha guidato labiancazzurra nel doppio salto mortale, in soli due anni e da matricole, dalla C alla B1.sarà per il terzo anno consecutivo head coach della primaversiliese, un compito non facile visto il campionato che l’attende, gremito di squadre e atlete con anni d’esperienza anche inA. "Nelle ultime stagioni abbiamo ottenuto risultati straordinari andando a giocarcela in ogni campo, sognando ad occhi aperti al termine di ogni stagione – commenta coach–; ottenere due promozioni come le nostre, una dopo l’altra, a maggior ragione per una società che mai aveva calcato certi palcoscenici, è qualcosa di surreale.