Vince 115 milioni alla Lotteria e svela tutto | salvata dai bambini

(Di domenica 14 luglio 2024) Grazieè diventata incredibilmente ricca, ma è andata controcorrente: così il’hanno. Ruth Breen è la protagonista di una favola moderna che, siete avvisati, potrebbe farvi sognare a occhi aperti. No, l’amore non c’entra niente. La sua non è una storia romantica, è il racconto di come è vero chereè uno di quegli eventi che ti cambiano la vita, ma solo nella misura in cui il diretto interessato lascia che ciò avvenga. Questa donna ha vinto 1 milione, ma ha preso una decisione molto insolita – Ilveggente.itIniziamo col dire che la nostra beniamina ha scoperto di essere stata baciata dfortuna 10 anni fa, nel 2014. Era a Wigan, dove vive e lavora, e, in pausa pranzo, aveva fatto un veloce check della sua casella di posta elettronica.