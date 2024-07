Trump un gesto che vale la Casa Bianca

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 14 luglio 2024) L’attentato all’ex presidente statunitense può risultare decisivo nella corsa alla. Ecco i possibili scenari Donaldè il 47° presidente degli Stati Uniti. Il verdetto è stato affidato ad un proiettile che ha toccato l’orecchio del tycoon quanto basta per farlo sanguinare, come un colpo male assestato di un pugile che sfiora il volto dell’avversario senza metterlo ko. Se si vuole prendere in prestito il linguaggio della sua amata boxe,ha accusato il fendente ed è andato al tappeto, di proposito, per evitare il peggio. Donaldpochi secondi dopo aver subito l’attentato in Pennsylvania – cityrumors.it – foto AnsaPochi istanti dopo sollevava il pungo destro verso il cielo, sotto una bandiera a stelle e strisce, con due rivoli di sangue che ne segnavano il volto.