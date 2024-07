Spari contro Trump ad un comizio in Pennsylvania ferito

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 14 luglio 2024) Donaldè statoda un colpo di arma da fuoco durante unin. Donaldè statoda un colpo di arma da fuoco durante unin. L’ex presidente degli Stati Uniti è stato immediatamente circondato dagli agenti del Secret Service e, pur essendo rimasto cosciente, è stato visto sanguinare dall’orecchio destro. Donaldstava parlando a un evento a Butler, una cittadina di 4.000 abitanti in, quando si è udito uno sparo. Istintivamente – come mostrano le immagini televisive diffuse rapidamente sui social network –ha portato una mano all’orecchio destro e si è inginocchiato. Il suo corpo di sicurezza è intervenuto prontamente per proteggerlo mentre si sentivano altrisimili al primo.