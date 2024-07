Spagna le 7 meraviglie all’Europeo | percorso da record con un precedente da 5 partite

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 14 luglio 2024) Lasi è laureata meritatamente Campione d’Europa per la 4ª volta nella sua storia. L’apoteosi per la squadra di De La Fuente è stata raggiunta al fischio finale dell’ultimo atto dell’Olympiastadion di Berlino contro l’Inghilterra. La sfida si è conclusa sul risultato di 2-1 e ha visto il dominio degli spagnoli. La compagine di Southgate è stata protagonista di una buona prestazione ma il giudizio finale sull’Europeo non è positivo. Il Ct non è stato in grado di sfruttare la qualità della squadra, soprattutto in attacco. Al contrario, laha giocato un calcio spettacolare e ha dominato contro tutti gli avversari. La finale è stata decisa da un gol all’86’ di Oyarzabal. Lapassa in vantaggio ad inizio secondo tempo grazie ad un gol realizzato da Nico Williams.