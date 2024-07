Riassunto | BLS International Holding Anonim ?irketi Turchia completa con successo l’acquisizione del 100% delle quote di iDATA

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 14 luglio 2024) NUOVA DELHI–(BUSINESS WIRE)–BLSServices Limited, un partner leader mondiale nei servizi tecnologici per governi e cittadini, ha annunciatota condeldisue aziende interamente controllate, attraverso BLSFZE (WoS di BLS) e BLS(WoS di BLSFZE). L’azienda turca, uno dei principali fornitori di servizi visa con oltre 37 VAC in più di 15 Paesi, serve Germania, Italia e Repubblica Ceca. BLS ha rilevatoper circa 80 milioni di euro. Nel 2023,ha registrato ricavi per circa 27,3 milioni di euro e un EBITDA pari a circa 16 milioni di euro. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.