L’uragano Swift travolge Milano

(Di domenica 14 luglio 2024) L’attesa era palpabile nell’aria calda diquando Taylorè finalmente arrivata allo stadio di San Siro per la sua tappa italiana dell’“Eras Tour”. La superstar americana ha portato con sé non solo la sua musica, ma un vero e proprio spettacolo multidimensionale che ha lasciato i fan senza fiato. Con una performance di oltre tre ore,ha dimostrato ancora una volta perché è considerata una delle artiste più influenti della sua generazione.https://youtu.be/X2gG4eZqZuk?si=6MS174b6ME1OeN Viaggio attraverso le ere L’“Eras Tour” non è un semplice concerto, ma un viaggio cronologico attraverso la carriera di Taylor. Ogni “era” musicale dell’artista è rappresentata con costumi, scenografie e atmosfere uniche, creando un’esperienza immersiva per il pubblico.