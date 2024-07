Lotta Frank Chamizo e Aurora Russo non saranno teste di serie alle Olimpiadi di Parigi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) Per la prima volta nella storia, aben otto lediin ciascuna categoria dellaai Giochi Olimpici. In passato infatti, fino all’ultima edizione di Tokyo 2021, erano quattro gli atleti “seeded” (e posizionati automaticamente in quattro spicchi diversi del tabellone) nel momento del sorteggio in occasione della rassegna a cinque cerchi. Ciò nonostante, i duetori azzurri qualificatine non faranno parte del novero delledie rischiano dunque di trovare i big più temibili sin dal primo turno., ripescato in extremis dopo la riallocazione di una quota riservata inizialmente al bieloKadzimahamedau, proverà il colpaccio nei 74 kg stile libero dopo le tante polemiche scaturite in seguito al controverso Preolimpico Europeo di Baku.