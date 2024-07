LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | 5 uomini in testa con 3? di vantaggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) 16.20 Mossa strategica della UAE Emirates che prova a cambiare le carte in tavola agli avversari. Per evitare un nuovo buco deve essere Vingegaard in persona a portarsi alle spalle dei compagni di squadra e lasciare la ruota di Pogacar. 16.19 Jorgenson accelera e riporta il gruppo a ruota di Kelderman. 16.18 La UAE crea il buco alle spalle di Kelderman che è costretto a rallentare e aspettare gli altri corridori. 16.16 Il gruppo è tirato da Wilco Kelderman che ora dovrà spendersi nel tratto di fondo valle. Vedremo se il Team Visma Lease a bike spenderà anche Matteo Jorgenson in questa fase di corsa. 16.