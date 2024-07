Lindstrom spunta un altro club su di lui | giocherà la Champions League

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 14 luglio 2024)unchela prossimefra quelli interessati al danese Jesper, in uscita dal Napoli. Il Napoli, dopo aver iniziato il mercato col botto sul piano delle entrate, adesso dovrà man mano dedicarsi anche alle uscite. Tanti i calciatori reduci da una stagione troppo deludente o per cui non sembra esserci spazio, le cui uscite saranno fondamentali anche per piazzare i prossimi colpi in entrata. Fra questi, rientra anche Jesper. Il fantasista danese, acquistato nella scorsa estate dall’Eintracht Francoforte per circa 30 milioni di euro, non ha per nulla realizzato le grandi aSspettative su di lui e potrebbe partire dopo solo un anno per provare a far rientrare quantomeno una buona parte della somma investita nello scorso anno.