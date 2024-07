Gallarate si schianta contro il casello e tutto prende fuoco | morto Pietro Balzarini

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 14 luglio 2024) Nella mattinata di sabato 13 luglio,ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto presso ildidell’autostrada del Laghi A8, in direzione Varese. Per ragioni ancora da chiarire, il 53enne ha perso illlo della sua vettura, una Toyota Corolla,ndosiuno dei cordoli d’imbocco delle corsie. L’impatto è stato devastante: in pochi istanti, l’auto ha preso, avvolgendo l’abitacolo in fiamme e non lasciando scampo al conducente.Leggi anche: Sfondano, tamponamento alsull’A12: morti e feriti. Ci sono anche due bambini L’impatto e le fiamme in una manciata di secondi L’incidente è avvenuto poco dopo le 8 del mattino, quando, che viaggiava da solo, si èto ad alta velocitàuna delle isole in cemento del, precisamente nella corsia dedicata ai possessori di Telepass.