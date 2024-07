Ecco chi è il ragazzino che mette sotto scacco Milano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) In molti si ricorderanno lo scalatore urbano che lo scorso 23 maggio aveva conquistato tutti i notiziari per il suo selfie abbracciato alla Madonnina. Nella notte tra venerdì e sabato, quello stesso scalatore, valtellinese d'origine e ancora minorenne, è tornato a far parlare di sé nel capoluogo. Questa volta però Dedelate – questo il suo pseudonimo da social network, facile da trovare anche sui muri diforma di graffito “Dede” – alle vette in cielo ha preferito i fondali delle piscine pubbliche. Documentando il tutto via Instagram per poi rimuovere presto tutti i video, De delate si è beatamente goduto la piscina Bacone, a due passi da piazza Argentina, durante le ore notturne di chiusura, assieme alla sua street crew Metacops.