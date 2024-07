Clizia Incorvaia all’altare con un abito originalissimo ma non tutti i fan apprezzano | come si è presentata alle nozze

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 14 luglio 2024)si è finalmente sposata con Paolo Ciavarro. La scelta del suo originale vestito da sposa non è piaciuta ai follower.e Paolo Ciavarro hanno finalmente detto “sì” il 12 luglio a Forte dei Marmi, un luogo che ha un significato speciale per la famiglia Ciavarro. Infatti proprio qui i genitori di Paolo, Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, si sono innamorati sul set del film “Sapore di mare 2 – Un anno dopo”. L’da sposa dellafa discutere i followers – Credits: Instagram @– Cityrumors.itha condiviso su Instagram la sua emozione e gli ultimi preparativi per il matrimonio con il suo compagno e padre del suo secondo figlio Gabriele, di due anni. La coppia si è incontrata e innamorata nel 2020 durante la partecipazione al Grande Fratello Vip.