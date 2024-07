Calciomercato Napoli Kvaratskhelia verso il rinnovo | ecco le cifre

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 14 luglio 2024) Ilè pronto a blindare Kvicha. L’attaccante georgiano resterà molto probabilmente in maglia azzurra. Dopo settimane di rumors e qualche polemica il futuro di Kvichasembra ormai aver preso una strada ben delineata. L’attaccante del, protagonista negli ultimi Europei con la Georgia, resterà in azzurro e la società è pronta ad accontentare le richieste economiche del calciatore. Il giocatore è stato l’uomo chiave nella cavalcata scudetto di ormai oltre un anno fa, ma non ha visto mai accontentate le richieste di adeguamento del. Da qui più volte sono nate polemiche e qualche frecciatina da parte dell’agente, oltre all’ormai arcinoto interesse del Psg per il calciatore. I francesi sognano il georgiano come sostituto di Mbappè, ormai andato al Real Madrid, ma lo sceicco El Khelaifi dovrà rassegnarsi.