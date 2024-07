Attentato a Trump | la telefonata di Biden Killer aveva bombe in auto e a casa La vittima | un pompiere eroe Come un film

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di domenica 14 luglio 2024)tra il presidente statunitense Joee il suo predecessore e rivale per la riconferma, Donald, rimasto lievemente ferito in seguito a un tentativo dia Butler, in Pennsylvania. Secondo quanto riporta la Cnn, una fonte informata della chiamata ha descritto la conversazione tra i rivali"buona" e "breve e rispettosa". Due alti funzionari dellaBianca hanno descritto lain modo simile, ma hanno rifiutato di dire altro.non si parlavano direttamente da anni,no interagito tramite i moderatori durante il dibattito tv alla CNN