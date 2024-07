Tutto vero al 100% Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ‘il dietro le quinte’ del matrimonio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 13 luglio 2024), il grande giorno è finalmente arrivato. E a sorpresa, prima del Sì pronunciato in spiaggia, a Forte dei Marmi, davanti ad amici e parenti, la sposa ha voluto far vedere il ‘le. Non è usuale vedere gli ultimi i preparativi prima di raggiungere l’altare e giurare amore eterno al proprio compagno ma lei, che coi follower ha un rapporto strettissimo, ha voluto regalare un video “al”. “Il miole quinte a poche ore dal. Attenzione: questo è un video autentico al!”, la didascalia del post pubblicato poco prima dell’arrivo all’altare, delle promesse, della cena in riva al mare e della festa. Ma andiamo al sodo: il reel inizia conche saluta tutti con un gran sorriso e sembra essere davfelice.