Slitta Sanremo la colpa è della Coppa Italia di calcio | le nuove date

(Di sabato 13 luglio 2024) Il Festivalcanzonenaper ‘di. Secondo quanto scrivono il Secolo XIX e La Stampa lo spettacolo disi disputerà non più dal 4 all’8 ma dall’11 al 15 febbraio. A lanciare l’allarme nei giorni scorsi era stato l’adRai Roberto Sergio, condannando la decisione di far coincidere il calendariocon le canzoni di. Il nuovo sindaco diAlessandro Mager non ha voluto commentare ma, trattandosi di una variazione del regolamento, la questione dovrà essere portata comunque all’attenzione dell’amministrazione comunale. Ieri sera la notizia dellomento di una settimana ha iniziato a fare il girocittà e la prima conseguenza è stata la caccia al cambio delle prenotazioni tra alberghi e case vacanze.