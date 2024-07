Senza medico in 2 500 | soluzioni vere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) Carenza di medici di base, "la Regione e i Comuni si facciano carico del problema". A riaccendere i riflettori sulla mancanza di camici bianchi è la lista civica Paullo Nuova, col suo capogruppo consiliare Giancarlo Broglia (nella foto). "Apprendiamo in questi giorni che il dottor Rizzo non è più in servizio a Paullo. Si unisce al dottor Monaja, che già ha rassegnato le dimissioni: si aggrava ulteriormente la mancanza di medici nella nostra città – così gli esponenti della lista –. L’amministrazione comunale ha informato di aver istituito, con Asst Melegnano Martesana, un ambulatorio temporaneo di medicina generale, gestito a turnazione, per gli ex assistiti del dottor Monaja. Ora simile accorgimento viene usato anche per gli ex assistiti del dottor Rizzo.