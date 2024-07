Nicola muore a 26 anni mentre va al lavoro L’incidente choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 13 luglio 2024)in sella alla sua moto dopo una carambola fatale. Nuova tragedia sulle strade italiane. La vittima si chiamae aveva solo 26. Il giovane stava andando alquando è avvenuta la tragedia. Inutili i soccorsi, attivati subito dai residenti.infatti è avvenuto in pieno centro abitato, nei pressi di un incrocio spesso al centro delle polemiche per la scarsa visibilità. La notizia ha gettato un’intera cittadina nel dolore. Sconvolti i familiari del ragazzo. Secondo quanto si è appreso finora,ha sbattuto frontalmente contro una vettura che viaggiava in senso opposto. Un impatto molto violento. La moto sulla quale viaggiava il giovane ha poi finito la sua corsa contro un’altra macchina parcheggiata ai lati della strada.