Juve Stabia annunciato un doppio colpo

(Di sabato 13 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa S.S.comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, dalla SS Lazio, dell’attaccante, classe ’02, Gabriele Artistico, fino al 30 giugno 2025. Il calciatore, nativo di Roma, è cresciuto calcisticamente nel Parma e ha vestito anche la maglia del Monterosi, del Gubbio, del Renate e della Virtus Francavilla. Inoltre la società comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, del centrocampista, classe ’00, Elian Demirovic, fino al 30 giugno 2026. Il calciatore, nativo di Sempeter pri Gorici (Slovenia), è cresciuto calcisticamente nell’Inter e nel Chievo Verona e ha vestito anche la maglia della Fermana, del NK Orijent 1919, del ND Primorje e della Virtus Verona.